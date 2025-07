Rios, Inter in corsa con un altro club in Italia! La richiesta

Richard Rios ha attirato l’attenzione dei club europei durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’Inter ha chiesto informazioni ma è l’unica, le informazioni da Fabrizio Romano su X.

ALTO LIVELLO – Il Mondiale per Club di Richard Rios ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, in particolare dall’Italia. Il calciatore di nazionalità colombiana è un classe 2000 e non era conosciutissimo prima della competizione che ancora è in corso negli Stati Uniti. Il suo Palmeiras è uscito ai quarti di finale contro il Chelsea, ma anche in quella partita il centrocampista è stato uno dei migliori in campo. Le prestazioni di Rios gli hanno garantito una certezza: arriverà in Europa durante questa sessione di mercato estiva.

DUE CLUB – L’Inter ha già chiesto informazioni per Rios negli ultimi giorni e lo ha fatto nonostante non possa chiudere acquisti in questo momento. Deve prima cedere e liberare spazio in una rosa già ampia con i nuovi volti annunciati nelle scorse settimane. Il caso Hakan Calhanoglu è piuttosto spinoso e la speranza è che si risolva presto per virare sul suo eventuale sostituto. Rios è una delle opzioni valutate dall’Inter, ma il club nerazzurro non è l’unico. C’è anche la Roma e il Palmeiras ha fatto sapere la sua valutazione: 30 milioni di euro.