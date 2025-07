Rios, il Palmeiras alza il muro per l’obiettivo dell’Inter: le cifre

Il futuro di Richard Rios si infiamma sul mercato estivo. Il centrocampista colombiano del Palmeiras, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, è al centro di un duello internazionale che coinvolge club europei e mediorientali.

COSTO DEL CARTELLINO – Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana, il Palmeiras ha recentemente respinto un’offerta da circa 25 milioni di euro presentata dall’Inghilterra. Il club brasiliano valuta il cartellino del giocatore più di quella cifra, intorno i 30 milioni, ma non sembra disposto a cedere al ribasso. Il rifiuto dell’offerta degli Hammers sottolinea l’importanza che Rios riveste all’interno del progetto tecnico del Verdão. Il centrocampista classe 2000 è diventato uno degli elementi chiave della formazione brasiliana, grazie alla sua duttilità tattica, capacità di inserimento e intelligenza nella gestione del pallone.

Rios piace all’Inter, concorrenza in Premier League e non solo

NON SOLO I NERAZZURRI – A rendere ancora più calda la situazione è l’interesse crescente dell’Al-Hilal. Il club saudita, sempre più protagonista sul mercato, avrebbe manifestato un forte gradimento per Rios e potrebbe presto formalizzare una proposta economica superiore a quella degli inglesi, spingendosi vicino alla cifra richiesta dal Palmeiras. Il giocatore, nel frattempo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Con la Copa Libertadores in pieno svolgimento e il campionato brasiliano nel vivo, Rios è concentrato sul campo, ma non esclude un possibile trasferimento in estate. La volontà del Palmeiras sarà però decisiva: il club verdeoro, forte di un contratto lungo e di una posizione di forza, non ha fretta di vendere.