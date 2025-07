Rios, ancora nessuna offerta dell’Inter! La posizione del club

Richard Rios è uno dei centrocampisti più ambiti sul mercato estivo. Non c’è solo l’Inter, che però non ha fatto ancora offerte. Gianluigi Longari su X ha spiegato la posizione dei nerazzurri.

POSIZIONE – Richard Rios ha attirato l’attenzione di diversi club tra la Copa America della scorsa estate e il Mondiale per Club appena concluso con il Palmeiras. Il centrocampista è stato tra i migliori della sua squadra e dell’intera competizione. Sembra ormai certo il suo addio al club brasiliano e il suo approdo in Europa per la prima volta in carriera. L’Inter è uno dei club interessati al calciatore però non ha formulato ancora offerte concrete al Palmeiras. Gianluigi Longari sul suo profilo X ha spiegato in maniera dettagliata la situazione: «Unica offerta scritta al Palmeiras è arrivata dal Porto (17 milioni di euro) circa due settimane fa. Bassa. Per la Roma è una pista prioritaria ed è atteso un tentativo importante. All’Inter è stato proposto come soluzione alternativa (e meno costosa) alle piste prioritarie (Ederson dell’Atalanta) in caso di addio di Calhanoglu». Il club meneghino non è perciò il primo e quello in pole per il colombiano. Prima di tutti c’è il Porto che ha già fatto proposte piuttosto importanti.