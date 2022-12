Rinnovo Skriniar, Inter impaziente: fissata deadline! Pronto piano B − SM

L’Inter adesso mostra segni di impazienza nei confronti di Skriniar e del suo entourage. Chiare anche le parole di Piero Ausilio (vedi articolo). Il club ha fissato una deadline ravvicinatissima, ma ha pronto anche un piano B

SITUAZIONE − Il rinnovo di Milan Skriniar si deciderà nelle prossime ore. Come riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, l’Inter ha fissato la deadline a venerdì 23 dicembre. Entro quella data si aspetta la risposta del suo entourage, che ad oggi non ha mai dato segnali concreti sulla proposta del club di sei milioni più bonus. L’Inter, però non vuole farsi trovare impreparata in caso di fumata nera. Tant’è che si sta già muovendo per il piano B. Il profilo cercato è quello di Giorgio Scalvini, per cui si hanno avuti già dei contatti con l’agente.