Rinnovo Dumfries, ad una condizione. Si tratta con l’Inter– TS

Dumfries vuole rinnovare con l’Inter. Marotta e Ausilio si siederanno al tavolo solo ad alcune condizioni. In caso di fumata nera, l’olandese andrà sul mercato, spiega Tuttosport.

FUTURO – Con due situazioni in casa Inter, da Frattesi a Martinez, l’Inter vuole sistemare anche un rinnovo rimasto in sospeso al termine della vittoria dello scudetto. Con Hakan Calhanoglu nel mirino del Bayern Monaco, in casa Inter si guarda con attenzione ai calciatori che potrebbero restare in nerazzurro anche per la prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, Marotta e Ausilio vogliono chiudere o eventualmente lavorare a una cessione per quanto riguarda Denzel Dumfries. L’esterno olandese è adesso impegnato con la Nazionale oranje gli Europei in Germania.

Contratto in scadenza, Dumfries ha due strade

NUMERI – Per quanto riguarda il futuro di Denzel Dumfries, l’esterno olandese nelle ultime uscite ha spiegato di voler rinnovare il contratto con l’Inter in scadenza il prossimo giugno 2025. L’Inter ha aperto al rinnovo ma a determinate condizioni – scrive Tuttosport. I nerazzurri andranno avanti con il rinnovo quando l’esterno abbasserà le pretese e accetterà l’offerta da 4 milioni. In caso di fumata nera, l’Inter proverà a vendere già in estate Dumfries per non rischiare di perderlo a zero l’anno prossimo. Marotta e Ausilio sperano che arrivino proposte dall’Inghilterra. Alcuni club d’oltremanica guardano con interesse anche al gioiellino Valentin Carboni. L’argentino resta un punto fisso del futuro, ma davanti a un’offerta di 35-40 milioni anche l’Inter potrebbe vacillare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini