Rinnovo di Skriniar, fiducia tra le parti: chiesto ultimo sforzo a Zhang – TS

Il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter sembra prossimo alla fumata bianca. Le parti si sentono quotidianamente e prevale la fiducia: già questa settimana potrebbe arrivare la conferma

VICINI ALL’ARRIVO – Milan Skriniar e l’Inter, un matrimonio destinato a durare. I contatti tra l’entourage dello slovacco e il club nerazzurro sono continui e la fiducia nella buona riuscita dell’affare persiste. Decisiva la volontà della slovacco, che pur di rimanere in nerazzurro ha rifiutato la faraonica offerta da 9,5 milioni di euro recapitatagli dal PSG. Da qui probabilmente la necessità di chiedere a Steven Zhang uno sforzo per allontanare le voci che davano il numero 37 lontano da Milano. La fine su questa telenovela potrebbe essere già messa questa settimana. Nell’accordo non sono previste clausole rescissorie, e nemmeno postille sulla fascia da capitano. Anche se quella dovrebbe finirgli sul braccio in ogni caso.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino