Rinnovo Bugeja, il suo entusiasmo: «Inter è il posto giusto per me!»

Haley Bugeja ha raccontato le sue emozioni per il rinnovo del contratto con l’Inter fino al 2029. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Inter.it.

Bugeja, che significato ha per te la fiducia riposta dall’Inter nei tuoi confronti?

Sono molto grata dell’opportunità di continuare questa storia all’Inter. Sono qui da due anni, mi trovo davvero bene, mi sento a casa. Non avevo dubbi sulla mia volontà di continuare quest’avventura, sono grata alla società per aver avuto fiducia in me.

Cosa ti entusiasma maggiormente in vista della prossima stagione?

L’ultimo anno è stato fantastico. Intendiamo lavorare e, allo stesso tempo, divertirci insieme. Siamo sempre unite, questa è la cosa più bella. Voglio dare il mio massimo per aiutare la squadra in vista del raggiungimento di cose belle.

Bugeja, come senti di essere cresciuta all’Inter e in cosa vuoi ulteriormente farlo?

Mi sento di essere cresciuta tanto. Qui ho tutto quello che mi serve per crescere sia come giocatrice sia come persona, per cui non ho mai avuto dubbi sulla volontà di restare all’Inter. Ovviamente, voglio continuare a imparare e credo che questo gruppo possa aiutarmi tanto.

Quali sono le tue ambizioni personali e di squadra?

Abbiamo le stesse ambizioni, vogliamo fare meglio dello scorso anno. Il primo anno è stato abbastanza buono, ma volevamo di più. Nel secondo abbiamo fatto più di quello che volevamo all’inizio. Quando vinci, ambisci a ottenere ancora più successi. Sappiamo che la squadra è forte, che può fare ancora meglio della scorsa stagione. Ci sarà la Champions League, un’altra Coppa da provare a vincere. Io voglio crescere di più, aiutare la squadra.

Bugeja, un messaggio per i tifosi dell’Inter?

Spero di potervi dare un sacco di emozioni in campo e fuori. Mi auguro di continuare a ricevere il vostro supporto, ho tanta fiducia che possiamo fare qualcosa di buono quest’anno.