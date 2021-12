Rinnovo Brozovic, l’Inter vuole il regalo di gennaio. Due in partenza? – Sky

Brozovic sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter e l’obiettivo è raggiungere un accordo a breve. Secondo Sky Sport, oltre al croato, per gennaio c’è la possibilità di due uscite.

OBIETTIVO – Manuele Baiocchini, per Sky Sport 24, fa il punto su cosa può arrivare a gennaio per l’Inter: «Può esserci il rinnovo di Marcelo Brozovic, sul quale si sta lavorando. Ci sono stati tanti incontri, ancora non c’è una quadratura ma l’Inter lo vuole tenere e non perdere a costo zero. Il regalo di gennaio può essere il rinnovo del centrocampista croato, che è diventato un pilastro. Ci sono altri giocatori a scadenza come Brozovic, vedi Aleksandar Kolarov e Matias Vecino, che possono partire. Kolarov non verrebbe sostituito, Vecino vorrebbe non perderlo a costo zero. L’Inter potrebbe provare a fare qualche scambio, magari impostare un’operazione per il futuro cercando di non perdere un patrimonio».