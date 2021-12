Rinnovo Brozovic, cauto ottimismo in casa Inter! Perisic, no colloqui – Sky

Brozovic e Perisic sono entrambi in scadenza di contratto. Mentre per il centrocampista l’Inter ha già avviato i contatti, per l’esterno bisogna ancora attendere. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

SITUAZIONI DIFFERENTI – Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono ormai un punto di riferimento per l’Inter, che lavora al rinnovo dei rispettivi contratti. Secondo Matteo Barzaghi, per quanto riguarda il centrocampista c’è un cauto ottimismo mentre per l’esterno bisogna attendere: «Per il rinnovo di Brozovic c’è un cauto ottimismo, su Perisic invece si vedrà più avanti. Nel senso che non c’è un appuntamento fissato mentre per il centrocampista i colloqui sono già stati avviati».