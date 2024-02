Rinnovi Inter, si procede a rilento. Ma c’è fiducia per due giocatori: parola di Ausilio

L’Inter pensa al futuro insieme ai suoi due gioielli più preziosi. L’idea è quella di tenere a Milano sia Lautaro Martinez sia Barella. Proseguono spediti i contatti.

INSIEME – Con un mese di febbraio ricco di insidie come l’Atalanta e la Champions League con l’Atletico Madrid, in casa Inter si lavora anche per i rinnovi meno urgenti. Dopo aver definito i rinnovi di dicembre con Matteo Darmian, Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan, l’Inter da settimane ormai sta lavorando con serenità e pazienza ai rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Per quanto riguarda il rinnovo dell’argentino, le parti navigano in acque tranquille ma l’accordo – per via di qualche formalità economica – non è stato ancora raggiunto. A oggi però la situazione non desta sospetti, a prescindere dalle parole di qualche giorno fa del procuratore di Lautaro Martinez. A confermare la volontà anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, che nella serata di ieri ha spiegato come si lavora bene da ambo le parti.

FUTURO – Stesso discorso anche per quanto riguarda il futuro all’Inter di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, lo scorso 2021 aveva firmato fino al prossimo 2026. Da qui l’idea del club nerazzurro di allungare di altri due anni la data di scadenza e ritoccare al rialzo lo stipendio. Anche in questo caso l’idea è quella di proseguire insieme questo matrimonio e continuare chissà la striscia vincente. Sicuramente non c’è fretta di chiudere a breve, ma nelle prossime settimane i contatti potrebbero accelerare da ambo le parti per arrivare all’estate con più serenità.