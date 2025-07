Richard Rios vede la Roma più che l’Inter: tutti i dettagli – CdS

Richard Rios piace all’Inter per l’eventuale dopo Hakan Calhanoglu, ma ad oggi la squadra più avanti sembra essere la Roma. Si parla già di un punto di incontro tra le parti. Così spiega il Corriere dello Sport.

AVANTI – Richard Rios, dopo gli anni al Palmeiras, potrebbe iniziare la sua prima avventura in Europa. Ci sarebbe la Serie A nel suo futuro più imminente. Ma non Milano e l’Inter, bensì la Capitale e la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, ha già trovato una sorta di punto di incontro con il Palmeiras per un’operazione da 20 milioni di euro di base fissa, più altri bonus per arrivare all’asticella posta dal club brasiliano di 25 milioni. L’Inter, dal canto suo, ha per ora chiesto solo informazioni al Palmeiras, come raccontato dalla stessa redazione di Inter-News.it alcuni giorni fa.

Richard Rios verso la Roma: si parla pure del suo ingaggio

RIFIUTATO IL PORTO – Su Richard Rios, oltre all’interesse dell’Inter e a quello della Roma, c’è da registrare pure il corteggiamento del Porto di Farioli, che ha già avanzato una proposta da 17 milioni di euro al Palmeiras, prontamente rifiutata. I media colombiani, sottolinea il Corriere dello Sport, lo danno quasi per certo alla Roma, dove andrebbe a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione per cinque anni.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida