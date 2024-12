Ricci alla portata dell’Inter? La richiesta monstre del Torino!

Samuele Ricci è sul taccuino delle varie big del calcio italiano, tra cui ovviamente anche l’Inter, per la personalità e il rendimento mostrato con il Torino e la Nazionale. Per provare a strapparlo ai granata, sarà di conseguenza necessario un investimento molto oneroso.

LA SITUAZIONE – Samuele Ricci, seguito dall’Inter per l’estate, rappresenta una delle poche note liete del Torino in questo inizio di stagione. I granata, partiti benissimo per poi sgonfiarsi progressivamente, anche a causa dell’infortunio del punto di riferimento offensivo Duvan Zapata, considerano il centrocampista italiano come un proprio patrimonio. Di conseguenze, non lo lasceranno partire per cifre banali.

Ricci, una speranza per l’Inter (e le altre)

LA RICHIESTA – Per la cessione di Ricci, il Torino chiede circa 50 milioni di euro. Si tratta di una cifra in linea con il modus operandi del patron granata Urbano Cairo in relazione ai calciatori più importanti del suo Torino. Ma, per l’Inter, la Juventus e le altre big interessate al profilo dell’italiano ciò significa veder molto complicata la buona riuscita dell’affare. A meno che non si verifichi una circostanza.

LA SPERANZA – Come riportato da calciomercato.com, ciò sarebbe dato dal mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, che lega Ricci al Torino. In tale eventualità, infatti, i granata dovrebbero rivedere le proprie richieste in presenza di un solo anno di contratto permasto. L’Inter si auspica di vedere una fumata nera nelle trattative tra l’entourage del calciatore e la società piemontese. Così da provare a completare quello che sarebbe un affare dal peso specifico primario per il presente e, soprattutto, per le ambizioni future dei nerazzurri.