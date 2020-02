Ricci: “Lautaro Martinez-Barcellona, chi fa mercato? Per Messi all’Inter…”

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per la “Gazzetta dello Sport”, ha fatto il punto sui possibili intrecci di mercato tra Inter e Barcellona con al centro Lionel Messi e Lautaro Martinez. Ecco le sue parole a “Tutti Convocati” su “Radio 24”

INTRIGO – Filippo Maria Ricci ha analizzato i possibili intrecci di mercato tra Milano e Barcellona: «In Italia solo Inter e Juventus possono permettersi Messi, ma bisogna vedere se lui vuole andare via. In Catalogna vorranno Lautaro Martinez, resta un obiettivo ma vediamo chi farà il mercato nel Barcellona. C’è grande incertezza in società, ora devono pensare al Napoli e poi al Clasico, che si giocherà in contemporanea con il Derby d’Italia. Vediamo come ne escono anche dal punto di vista sportivo».