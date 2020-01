Ricci: “Inter-Vidal: il punto. Gabigol-Lautaro Martinez idee del Barcellona”

Intrecci di mercato tra Inter e Barcellona. Oltre alla trattativa per Arturo Vidal, oggetto del desiderio di Antonio Conte, sul tavolo ci sono Lautaro Martinez e Gabigol, possibili obiettivi di mercato dei blaugrana dopo l’infortunio di Luis Suarez. Ne ha parlato Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per la “Gazzetta dello Sport”, ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”

INTRECCI – Filippo Maria Ricci ha parlato dell’intricata vicenda Vidal: «Bisogna vedere come finisce la telenovela sull’allenatore. Il cileno vuole andare via, hanno sempre detto che se rimane Valverde lui va. Secondo me non è quello il problema, vediamo chi sarà l’allenatore. Ci sono due condizioni su tre per cui possa andare all’Inter: la sua volontà e quella dei nerazzurri. Ma il Barcellona ha dato in prestito Alena, non può provarsi di tutti».

IDEE – Ricci ha parlato anche delle idee Lautaro Martinez e Gabigol dopo l’infortunio di Suarez (vedi qui): «Ci sono un sacco di nomi dopo l’infortunio di Suarez, le ipotesi sono due: o una vecchia volpe alla Botaneg o un attaccante di prospettiva. Il nome più importante è Lautaro Martinez ma non vedo l’Inter che si privi. A quel punto Conte verrebbe ad allenare il Barcellona (ride). Gabigol è uscito rafforzato dal 2019 e potrebbe essere un’idea».