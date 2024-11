Ricci, l’Inter osserva. Ma un’altra di Serie A prova a bruciare la concorrenza – Sky

Samuele Ricci è un giocatore che sta stupendo con la maglia del Torino, tanto da guadagnarsi anche la maglia della nazionale. L’Inter lo ha già messo nella lista degli osservati da tempo, ma come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, il Milan prova ad anticipare la concorrenza

OBIETTIVO PER L’ESTATE – Il Torino sa bene quanto Samuele Ricci sia un giocatore ambito sul mercato. Specialmente in Serie A, dove anche l’Inter lo osserva con grande attenzione per ringiovanire il centrocampo e pararsi la schiena in caso di cessioni illustri. Quel che è certo è che il club granata NON cederà il giocatore a gennaio, nella fase invernale del calciomercato. Si va quindi alla prossima estate. E, in tal senso, sono in corso anche discorsi per prolungare il contratto dello stesso Ricci, in modo che il Torino possa avere un maggior potere contrattuale in mano in fase di trattative. Specialmente visto l’interesse di club con una certa disponibilità economica.

CONCORRENZA DA BATTERE – Consapevole del grande interesse su Samuele Ricci, il Milan prova ad accelerare fin da subito e a porre le basi per bruciare la concorrenza. Come detto, non per gennaio, ma per giugno. Tuttavia è necessario iniziare a lavorare fin da subito per provare a convincere il giocatore e soprattutto il Torino, in modo anche da non ritrovarsi invischiati in possibili aste. L’Inter è avvisata: se vuole puntare veramente sul giocatore, è il momento di agire.