Ricci, il talento che ha stregato l’Inter e altre due big di Serie A – TS

Samuele Ricci con le sue prestazioni a centrocampo ha letteralmente attirato l’attenzione di mezza Serie A. Il Torino non ha intenzione di privarsene e secondo quanto riportato da Tuttosport il prezzo del suo cartellino è lievitato vertiginosamente.

UOMO MERCATO – Samuele Ricci è diventato l’uomo mercato del calcio italiano. Uno dei pochi in Serie A a saper catturare palloni e costruire gioco. Merito di Juric, ma anche delle sue qualità e della grande voglia di emergere. Il Torino lo ha acquistato dall’Empoli per 8,5 milioni bonus compresi e adesso vale praticamente un tesoro. Il giovane rappresenta il futuro non solo del calcio italiano, ma della Nazionale (già nel giro dei convocati da Roberto Mancini) e proprio per questo motivo le big di Serie A sognano di averlo con sé. Su tutti Inter, Milan e Napoli. Il sogno di Marotta è quello di formare un centrocampo composto da Barella e Ricci, ragazzi che tra l’altro diventeranno gli intoccabili dell’Italia. Per il Torino la questione è fuori discussione: intoccabile. Il prezzo del suo cartellino è anche superiore ai 30 milioni.

Fonte: Tuttosport – Camillo Fonte