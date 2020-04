Ricci: “Il Barcellona vuole Lautaro Martinez? Non ha una lira! Griezmann…”

Condividi questo articolo

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto in diretta radiofonica per il programma “Tutti Convocati” e ha parlato della grande trattativa di mercato in corso tra il Barcellona e Lautaro Martinez

BARCELLONA SENZA SOLDI – Ricci spiega, senza mezzi termini, come il Barcellona in questo momento non possa assolutamente permettersi l’attaccante dell’Inter: «E’ normale che ci sia l’interesse, ma invito sempre alla cautela. Non tanto sul fatto che lo vogliano o meno, perché quello è sicuro, ma di come poi dovranno pagarlo. Anche Neymar lo volevano ma non avevano i soldi, Rodrigo Moreno a gennaio era un obiettivo, aveva svuotato pure l’armadietto a Valencia, ma lo ha dovuto riempire di nuovo perché non c’erano i soldi. Vogliono Lautaro? Dovranno fare dei sacrifici perché in questo momento il Barcellona non ha una lira. L’idea di uno scambio con Griezmann c’è, ma prende 18 milioni ed è stato pagato più di 100 l’anno scorso. Quello degli stipendi è un problema enorme del Barcellona, chi se li può permettere 18 milioni per Griezmann che per altro non sta nemmeno facendo il fenomeno?».