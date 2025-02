Ricci, il derby prosegue: Milan in vantaggio sull’Inter. Ma nulla è definito!

Samuele Ricci rappresenta un obiettivo concreto di Milan e Inter per la sessione estiva di calciomercato. I rossoneri sono al momento in vantaggio, ma nulla è stato definito.

IL PUNTO – Samuele Ricci è il pezzo pregiato del Torino, con Milan e Inter che si contendono il suo ingaggio nella finestra estiva di mercato. Il calciatore italiano, esploso definitivamente in questa stagione alla corte di Paolo Vanoli, ha conquistato anche la titolarità nell’Italia di Luciano Spalletti, affermandosi come uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione. Per tale ragione, sia i rossoneri che i nerazzurri si sono messi sulle sue tracce, consapevoli delle qualità e della personalità che un suo arrivo porterebbe con sé.

Ricci, Milan in vantaggio sull’Inter. Il punto

LA SITUAZIONE – Al momento, il Milan si è mosso con maggior convinzione per l’ingaggio di Ricci in estate. Come riportato da Matteo Moretto al canale Youtube di Fabrizio Romano, l’intenzione dei rossoneri è quella di chiudere per il suo acquisto così da evitare qualsiasi sorpresa. L’Inter, alla luce di tale gap, deve provare a mettere il turbo per evitare che si materializzi un colpo da 90 in casa rossonera. Ricci, infatti, non è un giocatore banale. Ingaggiarlo significherebbe voler imprimere con forza il proprio ruolo da protagonista anche in futuro.