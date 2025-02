Ricci, derby Milan-Inter anche sul mercato! La valutazione – CdS

Samuele Ricci chiama in causa un derby di mercato tra Milan e Inter. La sfida non riguarda solo il campo, ma anche la trattativa per il centrocampista del Torino.

DERBY – Domani alle ore 18 Milan e Inter si affronteranno nel terzo derby stagionale, che tra l’altro potrebbe non essere ancora l’ultimo. Le due squadre vivono situazioni completamente differenti e la partita in programma nel weekend lascia il sapore di notti importanti. A San Siro ci si gioca tanto, sia da una parte che dall’altra. Intanto le due dirigenze sono protagoniste di una sfida anche fuori dal campo, che riguarda nello specifico un nome sul mercato. Si tratta di Samuele Ricci del Torino.

Ricci, la richiesta del Torino

MOSSE – Il centrocampista classe 2001 ha catturato l’attenzione di tutti da settembre, precisamente dal giorno in cui ha brillato al Parco dei Principi con la maglia dell’Italia contro la Francia. Ricci ha mostrato tutte le sue qualità in cabina di regia e l’Inter ne ha individuato il futuro per sostituire Hakan Calhanoglu. Oaktree ha chiesto di ringiovanire la rosa, per questo la società sta cercando di anticipare il Milan con colloqui preliminari sia con agenti che con il Torino stesso. La valutazione di base è sui 25-30 milioni di euro, da lì partirà un’asta interminabile.

