Ricci, derby per l’Inter! In Europa 2 big e l’Empoli ha percentuale – SM

Si potrebbe accendere presto un derby di mercato per Samuele Ricci. Il ragazzo piace tanto all’Inter, che vorrebbe rinforzare ulteriormente la propria mediana. Sul ragazzo, oggi al Torino, il suo ex club, l’Empoli, gode di una percentuale sulla futura rivendita.

AVANCES – Prima parte di stagione di Ricci decisamente positiva, tanto da meritarsi non solo la convocazione in Nazionale e i gradi da titolare da Luciano Spalletti, ma anche le avances di super club italiani e non. In Serie A potrebbe accendersi una lotta serratissima tra Inter e Milan. Le due società milanesi, che ultimamente hanno avuto qualche battibecco dovuto alle dichiarazioni illogiche del patron rossonero Gerry Cardinale, hanno messo gli occhi sul ragazzo classe 2001. Il suo contratto con il Torino è valido fino al 30 giugno 2026 e in caso di offerta importante potrebbe anche lasciare la Mole. Il Milan è alla ricerca di un regista dai piedi buoni, mentre l’Inter di un’alternativa valida ad Hakan Calhanoglu.

Ricci, non solo Inter e Milan: due della Premier League! Percentuale Empoli

TOP – Su Ricci, oltre a Inter e Milan, hanno messo gli occhi anche Manchester City e Liverpool. Il club allenato da Pep Guardiola, in crisi nerissima viste le nove sconfitte nelle ultime 12 partite, è alla ricerca di un vice Rodri; mentre i Reds, che volano sia in Premier League che in Champions League, non hanno tuttora in rosa un centrocampista con quelle caratteristiche. Come conclude Sport Mediaset, l’Empoli gode di una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo pari al 10%.