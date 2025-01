Ricci si complica per l’Inter? Annuncio importante del Torino

L’Inter continua a monitorare le prestazioni e il futuro di Samuele Ricci, regista del Torino e della Nazionale. Arrivato un annuncio.

COMUNICATO -” Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028″. Il presidente Urbano Cairo ha dunque chiuso un’importante operazione di mercato, perché si cautela sulla situazione relativa a Ricci. Il giovane regista granata e della Nazionale di Luciano Spalletti piace a tantissime squadre italiane e non. Tra cui anche all’Inter, che lo sta opzionando come eventuale vice ad Hakan Calhanoglu per la prossima stagione. Questo rinnovo potrebbe complicare un po’ i piani di tutti. Ma le vie del mercato restano sempre varie.

Ricci rinnova, anche se l’Inter lo tiene d’occhio: precedente

FUTURO – Per la cessione di Ricci, il Torino chiede circa 50 milioni di euro. Si tratta di una cifra in linea con il modus operandi del patron granata Urbano Cairo in relazione ai calciatori più importanti del suo Torino. Ma, per l’Inter, la Juventus e le altre big interessate al profilo dell’italiano ciò significa veder molto complicata la buona riuscita dell’affare. Il rinnovo di Ricci non chiude totalmente le squadre su un suo addio: c’è il precedente legato ad Alessandro Buongiorno, che rinnovò nel luglio 2023 fino al 2028 per poi lasciare Torino un anno dopo per accasarsi al Napoli.