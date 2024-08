Ricardo Rodriguez, niente Inter! Fissate le visite mediche col nuovo club

Ricardo Rodriguez non sarà un giocatore dell’Inter. Era nell’aria e tra poche ore diventerà anche ufficiale e definitivo. Lo svizzero andrà in Liga.

DISCORSO CHIUSO – Niente Inter per Ricardo Rodriguez. Lo svizzero lunedì, riferisce Fabrizio Romano, sarà a Siviglia per sottoporsi alle visite mediche con il Real Betis. Subito dopo firma sul contratto e annuncio ufficiale del club andaluso. Dunque, l’ex Torino e Milan non arriverà all’Inter. I nerazzurri lo aveva cercato come operazione low cost per coprire il buco difensivo lasciato da Tajon Buchanan, dopo l’infortunio alla tibia. Peraltro, lo stesso agente di Ricardo Rodriguez, Haroon Masoodi aveva parlato in esclusiva su Inter-News.it, confermando anche l’interesse sul giocatore del Real Betis. Interesse che adesso si è trasformato in qualcosa di più concreto e reale. Decisiva la volontà di Oaktree di non andare su un over 30.

Ricardo Rodriguez non va all’Inter. Gli altri profili sondati

ALTERNATIVE – Per la Beneamata adesso il cast si riduce. Ad oggi la pista più calda rimane quella di Yarek Gasiorowski, difensore classe 2005 del Valencia. Occhio però al club spagnolo, che potrebbe invischiare l’Inter nel caso in cui decidesse di rinnovare il contratto al giovane giocatore. All’Inter piace, ma ancora non ha affondato il colpo. Intanto, rimangono sempre in lizza anche se più defilati i profili di Mario Hermoso, il quale ha rifiutato il Bologna, e Jakub Kiwior dell’Arsenal, chiuso dopo l’arrivo di Riccardo Calafiori.