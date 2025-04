Revolution Inter, oltre Sucic: punta, difensore e mezzala! I nomi – CdS

L’Inter farà un mercato in entrata abbastanza corposo, tant’è che si può parlare già di rivoluzione. Sucic è solo l’inizio, attesi altri importanti colpi praticamente in ogni zona del campo.

PRIMO FATTO – L’Inter avvierà sul mercato una rivoluzione per rafforzare la rosa di Simone Inzaghi, ringiovanendola anche con elementi più futuribili ma già pronti ai grandi palcoscenici. Il primo profilo che verrà accolto sarà quello di Petar Sucic, che dal primo giugno sarà ufficialmente dell’Inter e volerà con la squadra al Mondiale per Club negli States. Potrebbe fare lo stesso il brasiliano Luis Henrique, che dovrebbe diventare, nella testa di Inzaghi e dirigenza, l’alter ego di Denzel Dumfries. L’OK del giocatore c’è, manca l’accordo col Marsiglia: l’Inter non vorrebbe pagarlo più di 25 milioni di euro, mentre l’OM ne vorrebbe 30. Ma il lavoro di Ausilio e Marotta non si fermerà qui.

I nomi in entrata valutati dall’Inter per attacco, difesa e centrocampo

I NOMI – L’Inter acquisterà in estate almeno due attaccanti, un difensore e una mezzala. In avanti, il sogno è Paz anche se trattare con Como e Real Madrid ad oggi appare decisamente complicato. Piace anche Raspadori del Napoli, che potrebbe rientrare in uno scambio alla pari con Frattesi. In difesa, i candidati forti sono al momento Sam Beukema, che proprio ieri ha raggiunto la finale di Coppa Italia con il Bologna, e Oumar Solet dell’Udinese. Infine, a centrocampo, per trovare una valida alternativa ad Hakan Calhanoglu si valuta il nazionale azzurro e regista del Torino, Samuele Ricci. Ma qui potrebbe instaurarsi un nuovo derby di mercato con il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno