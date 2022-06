Retroscena Lukaku, fino all’ultimo il Chelsea ha chiesto Lautaro Martinez

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è praticamente cosa fatta. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di Goal, il Chelsea fino all’ultimo ha chiesto Lautaro Martinez.

AI DETTAGLI – Romelu Lukaku sin da subito ha espresso la sua volontà di tornare all’Inter. I nerazzurri non hanno mai chiuso le porte e valutato sin da subito la possibilità del ritorno. L’affare adesso è praticamente ai dettagli, ma secondo quanto svelato dai colleghi inglesi il Chelsea fino all’ultimo ha provato a chiedere diversi giocatori all’Inter, in particolare Lautaro Martinez, ma anche Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Denzel Dumfries. No secco da parte della dirigenza nerazzurra.

Fonte: Goal.com – Nizaar Kinsella