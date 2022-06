Retroscena Dybala, ad un passo dall’Inter dopo il no di Xavi al Barcellona

Dybala è ad un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. Ma, secondo i colleghi catalani di ‘El Nacional‘, c’è un retroscena legato alla Joya e al suo interesse verso il Barcellona

RETROSCENA − Per Paulo Dybala all’Inter è ormai soltanto una questione di ore. Il club nerazzurro e i rappresentanti della Joya sono ad un passo dalla quadra definitiva. La forbice è veramente esigua (vedi articolo). Intanto dalla Catalogna, hanno lanciato un interessante retroscena legato all’attaccante argentino. A quanto pare, dopo essersi liberato dalla Juventus, Dybala si sarebbe proposto al Barcellona. Qui, però, è arrivato il no secco del tecnico blaugrana Xavi Hernandez. Il motivo? L’ex Palermo non può adattarsi ai suoi schemi di gioco. Non si tratta del primo rifiuto nei confronti di Dybala poiché qualche anno addietro – dopo la partenza di Neymar direzione PSG – il presidente Bartomeu avrebbe provato a portarlo in Catalogna. Il diniego, in questo caso, arrivò direttamente da Leo Messi.