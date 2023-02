Retroscena Ausilio, DS Inter presente a Roma-Salisburgo: il motivo − SI

A vedere Roma-Salisburgo ieri sera all’Olimpico anche il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. Il dirigente nerazzurro avrebbe visionato in particolare due giovani della squadra austriaca

ALL’OLIMPICO − Retroscena a Roma-Salisburgo. Come svelato dai colleghi di Sportitalia, ieri sera all’Olimpico c’era in tribuna anche il DS dell’Inter Ausilio. Nel mirino qualche giovane della Red Bull molto promettente. Due in particolare: l’attaccante Okafor e il centrocampista Kjærgaard. In estate, il Salisburgo dovrà lasciare partire qualche giovane in rampa di lancio