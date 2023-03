Retegui, le relazioni sono positive: valutazioni vicina ai 20 milioni – TS

Mateo Retegui è un profilo che piace ai dirigenti nerazzurri. L’Inter potrebbe tentare l’affondo quest’estate

INTERESSE – Quest’estate l’Inter potrebbe diventare – o ritornare – ArgentInter. Detto del mai spento interesse per Paulo Dybala (qui i dettagli) e considerando che Lautaro Martinez potrebbe diventare capitano, l’altro argentino che stuzzica le fantasie dei dirigenti è Mateo Retegui. Il giocatore del Tigre è fresco di gol con la Nazionale Italiana – 2 in 2 partite – e le relazioni degli osservatori e di Dario Baccin, che lo ha visionato durante il match contro Malta, sono più che positive. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni, ma non è da escludere che l’impatto con l’Italia possa farla salire fino a 25 milioni.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini