Retegui-Inter, il padre agente frena: «Oggi testa al Tigre e all’Italia!»

Mateo Retegui è l’uomo del momento. L’oriundo della Nazionale, dopo i due gol tra Inghilterra e Malta, è finito improvvisamente nel mirino di tante big. Tra queste l’Inter. Parla il padre-agente

AVANCES − Mateo Retegui brilla in Nazionale. Due gol consecutivi contro Inghilterra e Malta. L’Inter ha messo gli occhi sull’oriundo del Tigre, ma ad oggi il padre-agente Carlos frena. Le sue parole su Sportitalia.com: «Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre ed agli Azzurri. Deve restare tranquillo e mantenere i piedi per terra: non deve pensare ad altro che ad imparare e migliorare».