Retegui e l’Inter sempre più vicini: Inzaghi lo promuove a pieni voti – TS

TuttoSport afferma che Mateo Retegui è molto vicino all’Inter. L’attaccante del Tigre è stato seguito dai nerazzurri durante tutto quest’anno, e quest’estate potrebbero affondare il colpo

PROMOSSO – TuttoSport conferma: Mateo Retegui è stato approvato anche da Simone Inzaghi. L’attaccante del Tigre è nel mirino dell‘Inter da tempo. Il vice-ds Dario Baccin lo ha visionato dal vivo più volte, in primis in Argentina nel suo blitz in Sudamerica a ottobre. Poi, a marzo, in occasione delle due gare di debutto con l’Italia, a Napoli con l’Inghilterra e a Malta contro i padroni di casa (due presenze, due gol). Anche domenica sera, in occasione della sfida fra Boca Juniors e Tigre a La Bombonera, erano presenti in tribuna alcuni emissari del club nerazzurro. L’Inter sembra ormai aver deciso di rompere gli indugi e affondare il colpo su un giocatore che è stato promosso a pieni voti e che potrebbe integrarsi bene con gli altri interpreti dell’attacco di Simone Inzaghi.

PUNTI FERMI – Retegui andrà a completare un reparto offensivo che, al momento, presenta alcune ombre. L’unico punto fermo del reparto offensivo è Lautaro Martinez. Romelu Lukaku, che vuole rimanere e che il club vorrebbe riprendere, a fine stagione tornerà – da contratto – al Chelsea per fine prestito. Edin Dzeko non rinnoverà il contratto in scadenza, mentre Joaquin Correa, per rendimento, probabilmente sarà ceduto (preferibilmente a titolo definitivo, ma è ipotizzabile anche un prestito).