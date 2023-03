Retegui, è asta in Serie A! Fissato incontro con l’Inter: gli scenari – CdS

Mateo Retegui ha ben figurato con la Nazionale di Mancini ed in Serie A e secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per l’attaccante del Tigre, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta

ASTA – Per Mateo Retegui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato fra i club di Serie A. Sull’attaccante del Tigre, che ha ben figurato con la Nazionale di Mancini, è forte l’interesse di diversi club di Serie A fra cui Napoli e Milan. Ma a muoversi con tempestività, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport è stata la Lazio con il padre del calciatore che nella serata di ieri ha partecipato ad una riunione di mercato a Roma. Nella giornata di oggi, scrive il quotidiano, il padre di Retegui si recherà a Milano per una riunione con l‘Inter: verranno approfonditi i colloqui per l’eventuale arrivo dell’attaccante in nerazzurro. Il cartellino del giocatore è, di fatto, in comproprietà fra Tigre e Boca Juniors: questi ultimi infatti conservano il 50% sulla futura rivendita del calciatore, attualmente valutato circa 15 milioni. L’Inter, per vincere la forte concorrenza è pronta a giocare la carta Colidio: il calciatore, già in prestito al Tigre, piace anche al Boca.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania