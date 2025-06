Restyling Inter, una parola chiave! Hojlund-Bonny: la situazione – Sky

L’Inter farà un restyling sul mercato e in attacco i nomi più caldi sono quelli di Hojlund e Bonny. Ecco cosa filtra sui due giocatori.

AVANTI SULLA LINEA GIOVANE – Cristian Chivu verrà annunciato nelle prossime ore, ma già durante l’incontro di giovedì sera tra il tecnico rumeno e la dirigenza si è parlato di mercato. La parola chiave è ringiovanire. Alessandro Sugoni, di Sky Sport, aggiorna sulla situazione: «All’Inter Chivu troverà già due nuovi giocatori come Sucic e Luis Henrique oltre alla rosa che c’era. Ma il restyling dell’Inter proseguirà. Proseguirà intanto con un reparto che sarà molto interessato, ossia l’attacco. L’Inter perderà Arnautovic e Correa. Qui i nomi sono due: Hojlund e Bonny. Ci sono dei contatti già in corso con il Manchester United per il danese. Bonny con Chivu la sua posizione potrebbe prendere ancor più corpo. Entrambi sono molto giovani e questo è un obiettivo della dirigenza: ossia ringiovanire la rosa. Chivu con i giovani ha lavorato a lungo e ha lanciato tanti giovani che l’Inter può sfruttare. Per esempio, Pio Esposito, capocannoniere della Serie B. Chissà che con Chivu anche in questo senso non possano avere più spazio giocatori che l’Inter ha all’interno della propria Primavera o che ha ancora sotto controllo da altre parti».