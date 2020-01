Reinier pazzesco, ma Inter e Milan sconfitte. Va al Real Madrid: le cifre

Reinier è uno dei talenti maggiormente seguiti dalle big internazionali. Il talento del Flamengo è pronto al salto in una big europea dopo quanto fatto in Sudamerica. Inter e Milan sono state accostate al calciatore negli ultimi mesi, come anche il PSG, ma il Real Madrid è vicinissimo alla chiusura. Ecco le novità riportate da Marca

VERSO LA SPAGNA – Il futuro di Reinier Jesus dovrebbe proseguire al Real Madrid. Il trequartista ha colpito l’Inter, di cui si è parlato molto nell’ambito dell’eventuale permanenza in Brasile di Gabigol. I Blancos sono ora nettamente in vantaggio sulla concorrenza, secondo gli ultimi rumors dalla Spagna. Il Real sembra aver trovato l’accordo con il Flamengo sulla base di 30 milioni di euro.