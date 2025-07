Recompra Stankovic, 2 nodi da sciogliere! E oggi l’Inter ne cede uno

L’Inter lavora alle cessioni. In fase di sviluppo quella di Aleksandar Stankovic, che è corteggiato dal Bruges e con cui si sta ragionando sulla recompra da parte dei nerazzurri. Intanto, oggi è in programma un addio.

INTRECCIO – Inter al lavoro sul fronte cessioni. Partendo dalla situazione legata a Stankovic, i nerazzurri sono in trattativa con il Bruges. Se sul costo del cartellino non c’è alcun problema, 10 milioni di euro, l’intreccio da sciogliere è quello relativo al diritto di recompra. Secondo Tuttosport, i belgi vogliono che sia a 30 milioni di euro e valga per un anno, l’Inter la vuole biennale e più bassa, tra 22 e 25 milioni. C’è ovviamente da trovare la quadra. Settimana scorsa, peraltro, la dirigenza del Bruges ha incontrato l’Inter in sede su Viale della Liberazione e non è da escludere un ulteriore contatto per riuscire a sbloccare l’operazione. Nella giornata di oggi, invece, dovrebbe concretizzarsi una cessione.

Stankovic in stand-by, intanto oggi l’Inter vende Esposito

GIORNO BUONO – Si parla di Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellamare, classe 2002, si prepara a diventare un nuovo giocatore del Cagliari per 7 milioni di euro, con l’Inter che avrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Oggi, infatti, dovrebbe essere il giorno buono per la chiusura definitiva dell’operazione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino