Ravezzani: “Vidal-Inter operazione interessante. Ma occhio alle cifre”

Il direttore di “Telelombardia”, Fabio Ravezzani, ha espresso il suo pensiero sull’operazione Vidal-Inter a mezzo social. Ecco il suo tweet.

DUBBI – Continua il pressing dell’Inter su Arturo Vidal. Sono giorni di attente valutazioni per Giuseppe Marotta. Si sta studiando la fattibilità dell’operazione, in termini soprattutto di cifre. Inoltre, come riporta Mundo Deportivo, i nerazzurri dovranno vincere la concorrenza del Boca Juniors. Fabio Ravezzani, direttore di “Telelombardia”, ha espresso la sua opinione sull’operazione Vidal a mezzo Twitter: “Vidal all’Inter è un’operazione interessante, a patto che non finisca con un bagno di sangue. 15 milioni di valutazione mi sembrano congrui. Il punto è capire che tipo di contratto pretende lui“.