Ravezzani: «La Juventus ha in Dzeko l’alternativa a Morata. Ecco le cifre»

Piccola bomba di mercato lanciata da Fabio Ravezzani su QSVS. Indiscrezione che arriva direttamente da Torino e che vedrebbe Dzeko passare dall’Inter alla Juventus. Ragionamento e cifre

L’INDISCREZIONE − Ravezzani ha comunicato una nuova idea di mercato che coinvolgerebbe l’Inter e la Juventus: «La Juventus ha identificato come alternativa a Morata Dzeko dell’Inter. Notizia che arriva direttamente da Torino. Ragionamento Juventus: se l’Inter si porta a casa Lukaku avrà un problema di esuberi. Lo scorso anno la Juventus ha cercato Dzeko per sostituire Ronaldo. Strategia? Teniamo in stand-by Morata, vediamo cosa farà l’Inter con Lukaku, se l’Inter prenderà Lukaku avrà la necessità di sfoltire l’attacco. Siccome per mandare via Dzeko, devi ottenere il sì del giocatore e siccome la Juventus lo ha cercato lo scorso anno ha già un rapporto con lui. La Juventus offrirebbe un biennale a 3,5 milioni all’anno. Sette totali. Dunque meno dell’Inter che gli da 5,5 milioni di euro».