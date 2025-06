Raspadori è stato vicinissimo all’Inter! Inzaghi lo sponsorizzava

Giacomo Raspadori è stato davvero a un passo dal vestire la maglia dell’Inter nell’ambito di un’operazione, orchestrata col Napoli, benedetta dall’allora tecnico Simone Inzaghi. L’addio del piacentino ha cambiato tutto.

IL RETROSCENA – Giacomo Raspadori e l’Inter sono stati molto vicini all’intesa definitiva, poi saltata a causa della separazione dei nerazzurri da Simone Inzaghi. A confermarlo è stato il giornalista Fabrizio Romano, che dal suo canale Youtube ha parlato a chiare lettere di una trattativa a un passo dal realizzarsi. L’addio del tecnico piacentino, deciso e comunicato alla dirigenza meneghina all’indomani dell’amara sconfitta di Monaco contro il PSG per 0-5, ha stravolto le dinamiche fino a quel momento in gioco. Con Davide Frattesi, inserito nell’ambito del maxi-affare col Napoli, che ha subìto in maniera diretta le conseguenze di tale evoluzione della realtà.

Raspadori in, Frattesi out: Inter e Napoli erano pronte all’affare, poi è arrivata una sorpresa!

LA CONFERMA – Romano ha così descritto i contorni di un affare che, a questo punto, appare del tutto arenato. La volontà di Cristian Chivu, riguardo il futuro di Frattesi, sarà decisiva per comprendere se vi saranno i margini per riportarla in auge: «Possiamo raccontare che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome per l’attacco dell’Inter sarebbe stato quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto il piacentino, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, nel contesto di un’operazione con il Napoli per Davide Frattesi».