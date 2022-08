Raspadori titolare, Napoli a rischio? Pedullà: «Vi spiego! Pinamonti…»

Raspadori al Napoli è una trattativa caldissima ma ancora non chiusa. Intanto Dionisi per il match di Coppa Italia che il Sassuolo giocherà con il Modena decide di schierare il giovane neroverde. Secondo Pedullà non cambia nulla, nemmeno in ottica Pinamonti

NIENTE CAMBIA – Giacomo Raspadori è nel pieno di una trattativa di mercato tra Sassuolo e Napoli ma nonostante questo contro il Modena in Coppa Italia giocherà titolare. Alfredo Pedullà spiega perché non cambia nulla, tantomeno in ottica Andrea Pinamonti: “Raspadori titolare come titolare è stato Kostic, ogni società fa scelte diverse (il Verona ieri ha risparmiato Simeone). Non cambia nulla in direzione Napoli rispetto a ieri. E il Sassuolo, ripetiamo, ha gli accordi per Pinamonti”.