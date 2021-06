Raspadori richiesto, Sassuolo chiaro con Inter e altri club – Sky

Giacomo Raspadori, giocatore classe 2000 del Sassuolo, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. L’attaccante al momento non è in vendita, ma sono arrivate le prime mosse del club nerazzurro. Ecco le ultime

RICHIESTA INFORMAZIONI – «Raspadori ha molto mercato perché piace a tanti club. Il Sassuolo vorrebbe tenerlo e non fa mai svendita. Di solito ne vende al massimo due e quest’anno ha già dato Marlon allo Shakhtar Donetsk e Locatelli potrebbe andare alla Juventus. Ieri, in occasione dell’incontro in sede per il rinnovo di Ranocchia, si è parlato anche di Raspadori, ma non c’è nessuna trattativa». Queste le parole di Manuele Baiocchini a “Sky Sport 24”.