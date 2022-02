Raspadori, parla l’agente: «Credo in estate si muoverà. Dove? Non lo so»

Fausto Pari, agente di Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del suo assistito, nel mirino anche dell’Inter.

VOCI DI MERCATO – Giacomo Raspadori è uno degli obiettivi dell’Inter per il futuro. L’attaccante neroverde sarà impegnato proprio contro i nerazzurri nella gara di domenica, dove cercherà sicuramente di mettersi in mostra. Il suoa gente, Fausto Pari, nel mentre ha espresso la volontà di cambiare aria: «Non so dove andrà, ma credo che la prossima estate si muoverà. Stiamo parlando di un giocatore importante».