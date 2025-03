Raspadori opzione reale per l’Inter. Può portarlo Frattesi! – TS

Giacomo Raspadori rappresenta una delle possibili soluzioni su cui l’Inter potrebbe convergere per migliorare il suo attacco nella finestra estiva di mercato. Davide Frattesi può essere la carta da giocare per arrivarci.

IL PUNTO – Giacomo Raspadori è uno degli attaccanti presenti sul taccuino dell’Inter per l’estate. L’attaccante italiano sta trovando ultimamente più spazio nel Napoli di Antonio Conte, in particolare da quando il tecnico salentino è stato costretto, a causa degli infortuni, a giocare con due punte. Accanto a Romelu Lukaku, il calciatore azzurro sta dimostrando di poter rappresentare una spalla importante in grado di far rendere il proprio compagno di reparto in modo migliore. Non è un caso, infatti, che il belga abbia visto migliorare le sue prestazioni nelle ultime settimane. In questo scenario, l’idea di inserire Raspadori in un attacco a 2 appare dunque sensata.

Raspadori in orbita Inter: il possibile ruolo di Frattesi nella trattativa

LA STRATEGIA – Per arrivare a Raspadori, l’Inter potrebbe ricorrere a un meccanismo in grado di consentirle di non sborsare alcuna cifra onerosa per il suo ingaggio. Nello specifico, i nerazzurri potrebbero ricorrere a uno scambio con Davide Frattesi, consapevoli di due realtà: la volontà del calciatore di trasferirsi altrove, l’interesse dei partenopei per il suo profilo. Rispetto alla Roma, che ha difficoltà a trovare i fondi necessari per convincere l’Inter a cedere il proprio centrocampista, il Napoli potrebbe dunque contare su una pedina di scambio che interessa ai meneghini. Con un potenziale affare avente il potenziale di accendersi nella sessione estiva di mercato.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport