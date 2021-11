Raspadori, obiettivo Inter per il mercato di gennaio. Sanchez in uscita – SM

Secondo SportMediaset l’Inter sarebbe tornata in pressing su Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. Il giovane, classe 2000, potrebbe approdare a Milano nel corso del mercato di gennaio. Sanchez in uscita

AFFONDO – L’Inter è tornata alla carica per Giacomo Raspadori. Il talento del Sassuolo, che non sta trovando molto spazio con Dionisi, potrebbe approdare a Milano nel corso del mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Beppe Marotta avrebbe sondato il terreno con l’ad dei neroverdi Carnevali, che continua a valutare il talento circa 40 milioni: l’Inter vorrebbe imbastire l’operazione sulla base di un prestito e con l’inserimento di alcune contropartite come Agoumé, Mulattieri, Satriano o Pirola. In caso di arrivo dell’attaccante del Sassuolo l’Inter è pronta salutare Sanchez la cui eventuale cessione ha avuto già il benestare di Simone Inzaghi.