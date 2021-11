Raspadori obiettivo Inter: al Sassuolo in bilico sia lui sia Berardi – Rai

Raspadori è uno degli obiettivi dell’Inter per il 2022. Secondo Ciro Venerato, in un servizio andato in onda durante La Domenica Sportiva su Rai 2, il Sassuolo può vendere sia lui sia Berardi.

IN BILICO – Il Sassuolo deve valutare la posizione di Domenico Berardi e Giacomo Raspadori. Quest’ultimo interessa all’Inter, è un nome che secondo Rai Sport figura fra gli obiettivi di Giuseppe Marotta. L’altro attaccante non è nel mirino dei nerazzurri, ma resta comunque fra i possibili partenti in casa neroverde. Il mercato di gennaio inizia a non essere più così tanto lontano e bisognerà capire se il Sassuolo si priverà di qualcuno già da subito.