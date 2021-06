Raspadori obiettivo dell’Inter: si cerca l’intesa con il Sassuolo – TS

Raspadori è l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter. Sulle colonne dell’edizione odierna di “Tuttosport” arrivano i dettagli sulla possibile trattativa: si cerca l’intesa con il Sassuolo

PRESSING – Giacomo Raspadori è l’obiettivo numero 1 per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, infatti, quello del giovane attaccante del Sassuolo è il profilo ideale individuato da Marotta ed Ausilio. Il suo arrivo sarebbe certo in caso di partenza di Lautaro Martinez, ma non è da escludere un approdo a Milano di Raspadori anche senza la cessione del “Toro”. Sono già partiti i contatti tra Marotta e l’AD del Sassuolo, Carnevali, con cui i rapporti sono ottimi.

TRATTATIVA – La trattativa con il Sassuolo verrebbe impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, in maniera simile a quanto avvenuto con i passaggi di Politano e Sensi dai neroverdi all’Inter. I nerazzurri sarebbero pronti ad investire una cifra vicina ai 20 milioni, con l’inserimento di qualche giovane dalla primavera. Il Sassuolo, dal canto suo, non vorrebbe privarsi della punta, valutata circa 25 milioni.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport