“Tuttosport”, oggi in edicola, sottolinea, in un articolo a firma di Stefano Pasquino, che l’Inter avrebbe già sondato il terreno per Giacomo Raspadori del Sassuolo. In caso di addio di Lautaro Martinez, è lui il primo nome per coprire la falla in attacco

GIOIELLO – Giacomo Raspadori ha fatto innamorare l’Inter. L’ottima stagione col Sassuolo ha stregato i nerazzurri che, complice la non chiara situazione di Lautaro Martinez (vedi articolo), hanno già cominciato a guardarsi intorno. È ancora presto per dire se l’argentino lascerà il nerazzurro quest’estate, ma Giuseppe Marotta e i suoi collaboratori hanno già avuto modo di approcciare il discorso Raspadori con il club neroverde.

IDEALE – Secondo “Tuttosport”, Raspadori rappresenta esattamente il calciatore ideale per sostituire Lautaro Martinez: è giovane, tecnicamente dotato e ha un ingaggio sostenibile. L’Inter, per questo motivo, si sarebbe già mossa, stringendo un solido patto con l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali (che tuttavia poche settimane fa aveva blindato Raspadori, con una cospicua dose di pretattica).

INCASTRI – “Tuttosport” ricorda anche che Raspadori è assistito da Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi e Andrea Ranocchia, tra gli altri. Quando è stato discusso l’ingaggio del tecnico di Piacenza, nei vari incontri, è saltato fuori pure il nome di Raspadori, che molto presto potrebbe vestirsi di nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

