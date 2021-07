Raspadori, Inter può bloccarlo per il futuro. Prima deve uscire un nome – SI

Giacomo Raspadori resta un obiettivo per l’attacco dell’Inter, sebbene il Sassuolo non abbia intenzione di cederlo. Secondo Alfredo Pedullà di “Sportitalia”, i nerazzurri potrebbero bloccarlo però in vista del prossimo anno.

ACQUISTO PER IL FUTURO – Giacomo Raspadori è il grande nome per il futuro dell’attacco dell’Inter. I nerazzurri sono interessati all’attaccante del Sassuolo, che però non vuole privarsene subito. Secondo Alfredo Pedullà, l’Inter potrebbe bloccarlo ora per il prossimo anno, ma solo a fronte di una cessione: «Raspadori per difetto direi che vale 50 milioni. Mi fido di quanto detto da Carnevali ovvero che il Sassuolo non vuole cederlo. Qualcuno può bloccarlo ora a cifre ancora abbordabili in vista comunque del prossimo anno e questo qualcuno dovrebbe essere l’Inter, ma prima deve uscire Pinamonti».