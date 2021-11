Raspadori-Inter? Intenzione Sassuolo chiara, per lui e Scamacca – SI

Raspadori resta sempre fra i nomi per l’Inter del 2022. Alfredo Pedullà, nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia, segnala però come il Sassuolo non voglia fare sconti a gennaio.

IN INVERNO NON SI VENDE – Alfredo Pedullà non trova spazi per Giacomo Raspadori all’Inter prima di fine stagione: «Io sinceramente mi fido di quanto ha dichiarato Giovanni Carnevali (vedi articolo). L’intenzione del Sassuolo è quella di non spostare né lui né Gianluca Scamacca, a gennaio. Per Raspadori questa dovrebbe essere la stagione della sua consacrazione, e il Sassuolo per storia e tradizione non cede mai chi è in ascesa. Il discorso vale anche per Scamacca. Magari il punto interrogativo è su Domenico Berardi, sul quale c’è una promessa ma non si è presentato nessuno se non un tentativo per la Fiorentina. Però mi stupirei se andassero via».