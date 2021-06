Raspadori, l’Inter si cautela: svelato il motivo dei contatti – Sky

Raspadori potrebbe andare all’Inter, ma in caso di cessione di un altro attaccante. Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dà nuovi aggiornamenti su questa operazione.

TRATTATIVA IN CORSO – Gianluca Di Marzio ha novità di serata sull’Inter: «Giacomo Raspadori? Ci pensa come possibile investimento futuro, se dovesse andare via Andrea Pinamonti o se arrivassero offerte clamorose per Lautaro Martinez. A oggi non ci sono, l’Atlético Madrid e soprattutto Diego Pablo Simeone lo vorrebbe. L’Inter tiene vivi i contatti per un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro. Ha manifestato l’intenzione agli agenti di volerci provare. Io penso che significherebbe l’uscita di Alexis Sanchez o eventualmente di Lautaro Martinez, ma stiamo parlando di scenari in cui un club si cautela. Se devi pensare a un nome del genere parli di Raspadori: sono mosse che si fanno».