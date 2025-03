Raspadori-Inter: 3 motivi per il sì! Occhio allo scambio col Napoli – TS

Raspadori nel mirino dell’Inter, a riferirlo ancora una volta il quotidiano torinese Tuttosport. E la soluzione potrebbe essere uno scambio col Napoli.

LA PISTA – L’Inter pensa a Giacomo Raspadori per rafforzare l’attacco della prossima stagione. A spingere per questa tesi ci pensa Tuttosport. Il club nerazzurro, al termine di questa stagione, saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. I due saluteranno in scadenza di contrato e pertanto Viale della Liberazione dovrà aggiungere almeno un altro paio di attaccanti nel parterre offensivo di Simone Inzaghi. I soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram (più Mehdi Taremi) non possono ovviamente bastare. Ecco allora la soluzione Raspadori. L’attaccante della Nazionale, dopo una prima parte di stagione in ombra al Napoli, si sta riprendendo la scena complice anche l’infortunio di Neres. Ma in estate le carte in tavola potrebbero cambiare. Al Napoli piace Davide Frattesi, già cercato a gennaio. Due mesi fa l’Inter ha detto no, ma a luglio sarà un’altra storia.

Raspadori ideale per l’Inter: tre caratteristiche importanti per Inzaghi

CARATTERISTICHE – Raspadori all’Inter è un sì, secondo Tuttosport, per tre validissimi motivi. In primis, per l’imprevedibilità e il dribbling dell’ex Sassuolo, due caratteristiche mancanti nell’attacco dell’Inter. Da questo punto di vista, il Tucu Correa ha deluso. In secondo luogo, il fraseggio e la capacità di duettare con il partner vicino. Nel 3-5-2 dell’Inter questa caratteristica lo porterebbe a poter dialogare con i quinti in avanzamento, così come a liberare spazio per gli inserimenti delle mezzali. E infine, il terzo motivo è legato alla duttilità di Raspadori. L’italiano, rispetto ad esempio a Nico Paz (sogno nerazzurro), può giocare da seconda punta, trequartista e all’occorrenza attaccante centrale. E può dare a Inzaghi la possibilità di variare il suo modulo, passando pure al 3-5-1-1, utile per far rifiatare uno tra Lautaro Martinez o Thuram.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Michele Tossani