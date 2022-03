Raspadori, il Sassuolo fissa il prezzo. Fuori portata per l’Inter? – SM

L’Inter il 3 aprile prossimo affronta la Juventus nel big match che potrebbe dire molto sul finale di stagione dei nerazzurri. Il sogno scudetto è ancora vivo ma per tenerlo così servirà vincere. Intanto le voci del mercato si susseguono e il Sassuolo fissa il prezzo per Giacomo Raspadori.

PREZZO – L’Inter il 3 aprile si gioca lo scudetto contro la Juventus. Non perché i bianconeri sono una rivale diretta, ma perché in caso di ko Milan e Napoli scapperebbero via. Intanto le voci di mercato si fanno insistenti e un nome seguito vicino dai nerazzurri, Giacomo Raspadori, continua a girare. L’attaccante del Sassuolo però costa caro. Secondo quanto riporta Sportmediaset il club neroverde ha fissato a 30 milioni di euro l’offerta minima per sedersi al tavolo e discutere di un suo addio. L’Inter dal Sassuolo valuta molti profili come quelli di Frattesi e Scamacca. Il Sassuolo si sa, è una bottega cara e per prendere i suoi giocatori servono sempre tanti soldi. L’Inter si defila su Raspadori? La Juventus, visto l’addio di Dybala, sembra la principale candidata.

Fonte: Sportmediaset