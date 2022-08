Raspadori, fumata grigia Napoli-Sassuolo. Inter in attesa – Sky

Fumata grigia nell’incontro di oggi tra Sassuolo e Napoli per il passaggio di Giacomo Raspadori al club di Aurelio De Laurentiis. L’Inter resta in attesa, dal momento che un’eventuale cessione porterebbe i neroverdi a puntare Andrea Pinamonti.

FUMATA GRIGIA – Un incontro semplicemente interlocutorio quello di oggi tra Sassuolo e Napoli per parlare di Giacomo Raspadori. Ancora nessuna intesa tra i due club, con i neroverdi che chiedono 40 milioni di euro per la cessione del giocatore. Resta in attesa l’Inter, dal momento che un’eventuale cessione del nazionale azzurro porterebbe poi la società emiliana a puntare con forza Andrea Pinamonti per sostituirlo.

Fonte – Sky Sport